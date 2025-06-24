Более 11 тысяч специалистов выпустят медицинские вузы в этом году

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Министерство здравоохранения реализует ряд системных инициатив, направленных на модернизацию медицинского образования и решение вопроса кадрового дефицита, особенно в сельской местности и первичном звене здравоохранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

В 2024 году подготовлено рекордное количество выпускников медицинских вузов — 10 570 человек, из них более половины обучались бесплатно. В 2025 году ожидается выпуск 11 626 специалистов, сообщил сегодня на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

Две трети выпускников будут трудоустроены в медицинские организации страны по направлению, исходя из потребностей регионов. С 2025 года планируется поэтапное сокращение платного приема на медицинские специальности с одновременным увеличением финансирования образовательных грантов. Это позволит повысить доступность и качество медицинского образования, обеспечивая при этом более строгий отбор и мотивацию студентов.

Министерством здравоохранения ежегодно размещается государственный образовательный заказ по всем уровням медицинского образования. В 2025 году выделено более 5 000 образовательных грантов:
• 2 700 — для программ бакалавриата
• 325 — для магистратуры
• 160 — для докторантуры
• 2 500 — для программ резидентуры

Формирование заказа с учетом региональных потребностей
С 2023 года государственный образовательный заказ формируется с привязкой к конкретным регионам страны, исходя из их актуальных потребностей в медицинских кадрах. Выпускники, обучающиеся за счет государственного гранта, обязаны пройти трудовую практику и отработку именно в том регионе, для которого был размещен заказ. Такая модель позволяет более точно и эффективно восполнять кадровый дефицит в системе здравоохранения на местах.

В 2025 году все 2 500 грантов на резидентуру также были распределены с учетом заявок и потребностей регионов. Это гарантирует, что будущие специалисты пройдут обучение и в дальнейшем будут работать там, где их знания и навыки наиболее востребованы.

Министерство также прорабатывает вопрос дифференциации размеров образовательных грантов, в том числе повышения их стоимости. Это позволит более гибко подходить к формированию финансирования в зависимости от уровня подготовки, сложности образовательных программ и специфики выбранных специальностей.

#медицина #ВУЗы #кадры

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