Более 110 человек погибло из-за лесных пожаров в Чили

По данным МВД, число погибших из-за лесных пожаров в Чили выросло до 112, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо выросло до 112 человек, заявил замминистра МВД Мануэль Монсальве в эфире телеканала Т13.

Ранее государственная служба судебно-медицинской экспертизы (SML) сообщала, что число погибших в результате лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо достигло 99.

"Погибли 112 человек, по последним данным", - заявил Монсальве во время встречи с журналистами по поводу ситуации с пожарами.

Монсальве отметил, что на данный момент были опознаны только 32 тела погибших.

Президент Чили Габриэль Борич объявил двухдневный траур в стране из-за пожаров начиная с 5 февраля. Ранее Борич также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо из-за лесных пожаров.