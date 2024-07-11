Более 1,3 миллиона человек посетили столицу в прошлом году

Астана покоряет туристов футуристической архитектурой и своеобразной атмосферностью. Не меньший интерес вызывает также история города, который из сравнительно небольшого населенного пункта в бескрайних степях вырос в поистине уникальный административный центр.

За четверть века наша столица пережила впечатляющий рост численности населения. Количество жителей увеличилось в более чем четыре раза: с 320 тыс. до 1,4 млн человек. Этот показатель отражает не только миграционные процессы, но и экономическую активность города, привлекающего население из разных регионов республики и других государств. Способствуют этому как значительные вложения в городскую инфраструктуру, строительство новых культурных и образовательных учреждений, так и проведение мероприятий и фестивалей, международного уровня в том числе.

Астана привлекательна и для бизнеса и инвестиций. Основными отраслями экономики города являются сферы услуг, торговли, промышленности и строительства. Он стал крупнейшим потребительским рынком в стране, куда стекаются местные и международные компании. Благодаря своему географическому положению и развитой инфраструктуре Астана – ключевой транспортно-логистический узел, обеспечивающий связь между Востоком и Западом.

В последние годы здесь появилось немало новых отелей, ресторанов, торговых и развлекательных центров, что делает пребывание туристов комфортным, стимулируя рост числа посетителей.

По данным столичного акимата, в городе функционирует 257 гостиниц, а общее количество номеров – 9 439, единовременная вместимость – порядка 17 582 человек. «В Астане функционирует 123 туристских объекта, в том числе Национальный музей РК, музей энергии будущего «Нұр Әлем», музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР», театр «Астана Опера» и многие другие. Для удобства туристов и посетителей города подготовлено 149 туристских маршрутов, 70 обзорных экскурсий и 79 туров выходного дня», – приводят статистику в акимате.

Следует понимать, что за каждой озвученной цифрой – работа по созданию благоприятных условий для наших гостей. Однако практика показывает: недостаточно наличия современных сооружений – нужно высококлассное сервисное обслуживание. Возможно, именно поэтому индустрия, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий – MICE-туризм (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) – в столице пользуется большим спросом.

Астана регулярно привлекает внимание деловых путешественников благодаря проведению крупных международных выставок, конференций и форумов. Например, международная выставка EXPO-2017 стала знаковым событием, способствующим развитию делового туризма в регионе. И это не считая того, что мегаполис оснащен современными деловыми центрами, делающими его привлекательным местом для организации встреч, переговоров и важных событий.

В настоящее время Астана активно развивается как центр конгрессно-выставочных и деловых мероприятий, стремясь привлечь качественных иностранных туристов с высоким уровнем потребления. Здесь насчитывается более ста объектов, рассчитанных под проведение масштабных встреч. Особенно среди них выделяется Международный выставочный центр EXPO, где проходят уникальные деловые события, объединяющие людей в сообщества для обмена идеями, налаживания контактов.

В апреле этого года в столице, к примеру, прошло важнейшее событие в жизни профессионалов в области цветоводства, озеленения, садоводства, ландшафтного дизайна и загородного обустройства – Flora Expo Astana 2024. Примечательно, что выставка установила новый рекорд по числу участников, с увеличением экспозиции на 35%. В мероприятии приняли участие более 130 экспонентов из таких стран, как Беларусь, Нидерланды, Польша, Казахстан, Китай, Колумбия, Кения, Россия, Израиль, Узбекистан, Эквадор. По информации организаторов, выставка привлекла 3 430 профессионалов со всего Казахстана и из 24 стран, что подчеркивает ее международную значимость. Наи­большее количество гостей прибыло в Астану из России, Кыргызстана, Азербайджана, Нидерландов и Узбекистана, что подтверждает популярность и важность выставки в развитии цветочно-садовой индустрии не только в Казахстане, но и за его пределами.

«Столица Республики Казахстан располагает более чем 100 конгресс­но-выставочными объектами, включая специально оборудованные выставочные центры, соответствующие международным стандартам, с общей выставочной площадью более 50 тысяч метров квадратных. Для развития этого направления мы применяем комплекс­ный подход, направленный на укреп­ление позиций города как ведущего делового и событийного хаба страны. Это включает проведение различных деловых мероприятий, продвижение и улучшение международного имид­жа города через организацию ознакомительных туров и маркетинговые акции среди организаторов международных мероприятий и международных ассоциаций», – отмечают в столичном акимате.

Наряду с деловым особый интерес вызывает и медицинский вид туризма.

С апреля 2016 года РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан» (МЦ УДП РК) вошла в список аккредитованных медорганизаций, получивших престижный сертификат Joint Commission International (JCI). Стандарты JCI являются одними из признанных в мире в области качества и безопасности для медучреждений. Они разрабатываются международными экспертами и устанавливают единые требования к процессам медицинского обслуживания различных профилей и видов деятельности. Аккредитация по стандартам JCI подтверждает высокие стандарты качества, соблюдаемые учреждением, и гарантирует соответствие международным стандартам в области здравоохранения. Помимо этого медучреждения еще шесть столичных клиник получили упомянутый сертификат качества.

Соответствие мировым стандартам позволяет астанинским медорганизациям увеличивать количество пациентов, в том числе иностранных. Основные направления медобслуживания в рамках туризма включают кардио-, нейрохирургию, ортопедию, стоматологические услуги, репродуктивную медицину, в том числе ЭКО, а также лечение онкологических заболеваний. Недавний визит делегации из Китая в МЦ УДП РК доказал, что нашим специалистам есть чем гордиться в области медицины. Тогда, между прочим, гости из Поднебесной отмечали, что, несмотря на высокий уровень оказываемых услуг и наличие современного оборудования, стоимость лечения в Астане значительно ниже, чем в КНР.

Казахстан привлекателен также своей уникальной природой, разнообразными достопримечательностями. В Астану же по большей части приезжают туристы – участники международных мероприятий, выставок и других важных событий, а также те люди, кому необходимо поправить свое здоровье, для прохождения медицинских процедур. Инфраструктура туристических объектов в Астане соответствует всем международным стандартам, предлагая высококачественные услуги при сравнительно невысокой стоимости.

Главный город страны обладает уникальным сочетанием возможностей для профессионалов и туристов, ценящих комфорт и качество услуг. Отметим, что по итогам 2023 года, топ-5 стран, откуда приезжают туристы в Казахстан, возглавляет Россия (41% из общего количества иностранных туристов). На втором месте, благодаря внедрению безвизового режима, значительно увеличилось количество туристов из Китая (10%), за ним следует Турция (5%) и безвизовая Индия (5%).