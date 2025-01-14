Более 13 млн тенге украл дроппер-иностранец у пенсионерки в Таразе

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Сотрудники киберполиции ДП Жамбылской области совместно с областной прокуратурой задержали 33-летнего гражданина России. Его подозревают в участии в мошеннической схеме по выводу денег с банковских счетов потерпевших в торговых центрах Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В дежурную часть УП города Тараз обратилась пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что неизвестный обманным путем завладел ее деньгами в размере 13,2 млн тенге. Преступник использовал интернет-ресурсы для совершения мошеннической операции с ее банковским счетом. Подозреваемый задержан при попытке покинуть территорию Казахстана.

По факту мошенничества начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные мероприятия по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств преступления. Также выясняется его причастность к другим преступлениям.

Ранее мы писали, что мошенники обманули актауцев с помощью дроппера на 90 млн тенге.

Верховный суд сообщил о нескольких случаях, когда потерпевшие взыскали с так называемых дропперов 20 млн тенге.