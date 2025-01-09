На 90 млн тенге мошенники обманули актауцев с помощью дроппера

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры области задержан пособник, содействовавший совершению интернет-мошенничества в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz

В частности, в октябре прошлого года житель города Алматы содействовал совершению преступления путем предоставления банковских счетов мошенникам.

По результатам преступных действий мошенников жителям города Актау причинен имущественный вред свыше 90 млн тенге.

«По данному факту начато досудебное расследование по п.2) ч.4 ст.190 УК РК. Подозреваемый взят под стражу с санкции следственного судьи», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что продолжаются следственные действия.

Напомним, Департамент по противодействию киберпреступности МВД РК проинформировал о серьезных последствиях участия в мошеннических схемах, связанных с выводом денег потерпевших.

Кроме того, ранее Верховный суд сообщил о нескольких случаях, когда потерпевшие взыскали с так называемых дропперов 20 млн тенге.