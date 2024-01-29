Более 15 тысяч человек старше 50 лет трудоустроены за счет госсредств – Минтруда

Проект «Серебряный возраст» предполагал трудоустройство 14 295 человек в 2023 году, однако план был перевыполнен, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным министерства, наибольшее количество трудоустроенных по проекту «Серебряный возраст» отмечается в Туркестанской (2103 человек), Кызылординской (1121), Алматинской (1099), Карагандинской (1092) и Актюбинской (1056) областях.

Финансирование проекта «Серебряный возраст» осуществляется центрами трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта.

«Размер субсидий за первый год работы составляет 70% от размера зарплаты, за второй год работы – 65%, за третий год работы – 60%. После завершения срока участия в проекте «Серебряный возраст» работодатель обязан трудоустроить лицо, не достигшее пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее 1 года, а также лицо предпенсионного возраста – до выхода на пенсию», – проинформировал директор Департамента занятости населения МТСЗН РК Аскар Ниязов.

Участниками данного проекта могут стать безработные лица старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр.