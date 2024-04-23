Более 1,6 млн детей в школах питаются бесплатно

Из общего числа обеспечиваемых бесплатным питанием порядка 1,4 млн человек – учащиеся 1–4-х классов. Еще 200 тыс. – школьники 5–11-х классов из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН). Также питанием государство обеспечивает 97 тыс. детей из категории СУСН в дошкольных организациях.

фото из архива "КП"

Еще один важный момент: повысилась средняя стоимость одноразового школьного питания на одного ребенка. Если в 2022 году она составляла 450 тенге, то в 2023-м – 579 тенге.

Что касается требований к организации школьного питания со стороны Министерства просвещения, то это прежде всего принятие семи нормативных правовых актов, организация общест­венного контроля путем создания бракеражных комиссий и межведомственных эксперт­ных комиссий при управлениях образования. Также здесь речь идет об усилении требований к выбору поставщика, необходимости получения заключения санврачей на все продукты до поставки в организацию образования, соблюдении санитарных норм и гигиены, наличии сервировки. Включена и норма в части разработки меню с использованием отечественной продукции, производимой в регионе.

«В 263 школах страны обновлены столовые, а также организованы модульные столовые, услуги кейтеринга, буфета», – проинформировала пресс-служба Министерства просвещения РК.