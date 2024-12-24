Более 18 тыс. этнических казахов получили статус кандаса в этом году

Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 146,4 тыс. этнических казахов

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минтруда, в 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 18 035 этнических казахов, сообщает Kazpravda.kz

45,4% кандасов, прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из КНР, 38,9% – из Узбекистана, 6% – из Монголии, 5,8% – из Туркменистана 2,7% – из России и 1,3% – из других стран.

По состоянию на 1 декабря 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,1%, несовершенолетние – 33,4% и пенсионеры – 9,5%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,5% имеют высшее образование, 25% – среднее специальное образование, 54,7% – общее среднее образование и 2,8% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3 033 человека. По состоянию на 1 декабря 2024 года в регионы расселения переселен 2 961 кандас.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 2 624 кандасам. В частности, 794 человека были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан и кандасов в трудодефицитные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья, или до 4,28 млн тенге на семью. По состоянию на 1 декабря т.г. сертификаты получили 2 449 человек.

Напомним, в прошлом году в пилотном режиме был реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопросы о посещении Казахстана, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодня в новом формате принято 22 666 заявлений от этнических казахов.