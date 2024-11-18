Около 200 человек привлекли к ответственности в сфере легального оборота наркотиков

Общество
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На территории страны проведено внеплановое республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основной целью данной операции является выявление правонарушений в сфере легального оборота наркотиков и пресечение распространения аптечной наркомании. В ходе рейдов проверено более одной тысячи организаций, использующих прекурсоры и медицинские препараты, в том числе 721 аптека, 77 складов, 159 лечебно-профилактических учреждений и 129 промышленных предприятий.

«По сравнению с прошлым ОПМ «Дәрмек», отмечается рост выявленных административных правонарушений на 30%. Ограничен оборот более трех тысяч тонн прекурсоров. К слову сказать, это товары двойного назначения и могут быть использованы при изготовлении синтетических наркотиков. К административной ответственности привлечено 191 должностное лицо, в том числе 108 медицинских работников. За нарушения условий хранения ограничен оборот свыше 44 тысяч таблеток и 14 тысяч ампул психоактивных препаратов. Выявлено пять уголовных правонарушений в сфере обращения с наркотическими средствами», – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

К примеру, в ходе проверки на территории одного из промышленных объектов Западно-Казахстанской области обнаружено и изъято более 14 тонн соляной кислоты, которая использовалась без лицензии. При проверке медицинской организации в области Абай выявлены нарушения правил хранения и уничтожения наркотических средств, где изъято 137 ампул психоактивных веществ. В отношении фармацевта заведено уголовное дело.

«Обращаемся к юридическим лицам, занимающимся оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, на необходимость соблюдения норм транспортировки, хранения, использования и реализации подконтрольных веществ. МВД напоминает, что за нарушения установленных законодательством требований в сфере легального оборота наркотиков предусматривается уголовная ответственность по статье 303 УК, что влечет наказание в виде штрафа в размере до 600 тысяч тенге либо арест на срок до 40 суток», – отметил Куандык Альжанов.

#МВД #наркотики #ОПМ

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