Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев

76

Глава государства был проинформирован о результатах состоявшихся заседаний Конституционной комиссии

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционной комиссии – председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной комиссии – Государственного советника Ерлана Карина и члена Конституционной комиссии – Помощника Президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства был проинформирован о результатах состоявшихся заседаний Конституционной комиссии. Эльвира Азимова доложила, что для обеспечения прозрачности деятельности Комиссии все заседания публично транслируются в медиапространстве, в том числе в специальном телеграмм-канале.

Председатель Конституционной комиссии сообщила, что в течение полугода проходило широкое общественное обсуждение Конституционной реформы. На электронные платформы поступило более 2 тысяч инициативных предложений от граждан, ученых-правоведов, экспертов, юристов, политических партий, неправительственных организаций, профессиональных и бизнес-сообществ.

На состоявшихся заседаниях членами Комиссии были разработаны и совместно рассматриваются концептуально новые редакции преамбулы, ряда статей и разделов Конституции.

Глава государства отметил, что предстоящая Конституционная реформа даст позитивный импульс развитию страны. В свою очередь работа Комиссии является важным знаковым шагом Конституционной реформы. 

#президент #реформа #конституция

Популярное

Все
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
«Страна Любви – великая страна»
Лесники подкармливают диких животных
Железная Анна
В Уштобе открыт новый зал бокса
Книгу «Байконур vs Байқоңыр» презентовали в Жезказгане
Фронтовой медсестре Анне Котовой исполнилось 102 года
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Молодежь за зеленое будущее
Для досуга и занятий спортом
Формировать правовую культуру с юных лет
В регионе улучшаются условия обучения
Инженер из Кокшетау разработал оригинальную универсальную жатку
Реестр коррупционеров, статья за намек на взятку и поддержка общества
Конфигурация изменяется – ставки растут
Курс на системное обновление
Депутат предложил закрепить экологические ценности в Конституции в качестве национального приоритета
Незаконно добывали руду
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Все дело в пене из полиуретана
Олимпиада в прямом эфире
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Оксфордский хаб откроется в Астане
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
В Алматы сносят 4-этажное здание
Как выбрать налоговый режим в 2026 году: подать уведомление нужно до 1 марта
Токаев предложил назвать будущий парламент Курултаем
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Низкий поклон героям
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Глава государства принял министра иностранных дел Израиля
Аскарбек Ертаев назначен главой Минтруда
Президент освободил от должности Светлану Жакупову
Депутат предложил закрепить экологические ценности в Консти…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]