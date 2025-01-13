Более 20 человек стали жертвами пожаров в Калифорнии

США,Происшествия,Пожары
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 24, следует из данных бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес

Фото: Reuters

По информации ведомства, 16 человек погибли от пожара в Итоне в северо-восточной части округа, еще восемь человек — от пожара в районе Палисайд в западной части города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

CBS News отмечает, что пожары продолжатся в ближайшие дни, так как прогнозируется усиление ветра и осложнение погодных условий.

По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожары «Итон» и «Палисайд», охватившие одноименные районы, вошли в пятерку сильнейших с начала ведения статистики в 1932 году.

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы. Дома многих звезд Голливуда сгорели дотла. Ущерб от пожаров превысил 50 миллиардов долларов. 

В общей сложности пожары охватили площадь более 40 тыс. акров (более 16 тыс. га). По данным CBS, из-за лесных пожаров были эвакуированы более 100 тыс. человек. 

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что эти пожары станут худшим стихийным бедствием в истории США с точки зрения масштаба ущерба.

12 января стало известно, что в округе бушует шесть лесных пожаров. 

#США #пожар #лес #Голливуд #Калифорния #Малибу

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