Более 200 тонн продукции привезли на сельхозярмарку в Арыс
При поддержке акимата Туркестанской области в Арысе прошла ярмарка сельскохозяйственной продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.
Около 50 товаропроизводителей предложили местным жителям свыше 200 тонн своего товара. Сельскохозяйственная продукция продавалась арысцам по цене ниже рыночной на 30%. Всего было завезено продукции на 67 млн тенге.
Свою продукцию в Арыс привезли все районы и города области. Общий вес завезенного мяса – 37 тонн, овощей – 55 тонн, молочной продукции – 24 тонны, бахчевых – более 40 тонн, плодов – 16 тонн, меда – 2 тонны, рыбы – 5 тонн и других видов продукции – 14 тонн.
Кроме того, на ярмарку привезли свою продукцию и крупные региональные предприятия, работающие в разных направлениях сферы сельского хозяйства.
Для жителей Арыса на ярмарке дали концерт коллективы художественной самодеятельности из Толебийского района.