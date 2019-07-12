Общество
Более 200 тонн продукции привезли на сельхозярмарку в Арыс
При поддержке акимата Туркестанской области в Арысе прошла ярмарка сельскохозяйственной продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.   

Около 50 товаропроизводителей предложили местным жителям свыше 200 тонн своего товара. Сельскохозяйственная продукция продавалась арысцам по цене ниже рыночной на 30%. Всего было завезено продукции на 67 млн тенге.

Свою продукцию в Арыс привезли все районы и города области. Общий вес завезенного мяса – 37 тонн, овощей – 55 тонн, молочной продукции – 24 тонны, бахчевых – более 40 тонн, плодов – 16 тонн, меда – 2 тонны, рыбы – 5 тонн и других видов продукции – 14 тонн.

Кроме того, на ярмарку привезли свою продукцию и крупные региональные предприятия, работающие в разных направлениях сферы сельского хозяйства. 

Для жителей Арыса на ярмарке дали концерт коллективы художественной самодеятельности из Толебийского района.














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