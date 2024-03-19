Более 220 грузовиков с гумпомощью прибыли в Газу

В груз вошли продукты питания, медикаменты, вода и оборудование для организации работы пунктов временного размещения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: @motaz_azaiza

По меньшей мере 222 грузовика с гуманитарной помощью были осмотрены и пропущены в сектор Газа за минувшие сутки. Об этом на странице в X сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

"222 грузовика с гуманитарной помощью были осмотрены и доставлены в сектор Газа <...> 18 марта", - сказано в сообщении.

Как отмечается, 66% грузовиков перевозили продукты питания, остальные - медикаменты, воду, а также оборудование для организации работы пунктов временного размещения.