Более 220 грузовиков с гумпомощью прибыли в Газу
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Айман Аманжолова
В груз вошли продукты питания, медикаменты, вода и оборудование для организации работы пунктов временного размещения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
По меньшей мере 222 грузовика с гуманитарной помощью были осмотрены и пропущены в сектор Газа за минувшие сутки. Об этом на странице в X сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.
"222 грузовика с гуманитарной помощью были осмотрены и доставлены в сектор Газа <...> 18 марта", - сказано в сообщении.
Как отмечается, 66% грузовиков перевозили продукты питания, остальные - медикаменты, воду, а также оборудование для организации работы пунктов временного размещения.