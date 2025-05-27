Строительство более 2500 км водопроводов для обеспечения питьевой водой 1,3 млн человек ведет Министерство водных ресурсов и ирригации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на вышеуказанное ведомство
В общей сложности реализуется 30 проектов по строительству и реконструкции водопроводов в 9 областях страны: Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и области Ұлытау.
Реализация всех проектов позволит улучшить питьевое водоснабжение 468 населенных пунктов, в которых проживают порядка 1,3 млн человек.
«В целях реализации поручения Президента по полному обеспечению казахстанцев питьевой водой в прошлом году были завершены 8 проектов по реконструкции и строительству групповых водопроводов. Работы прошли в шести регионах страны: Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях и области Ұлытау. Это улучшило водоснабжение 49 населенных пунктов, где проживают 208 тысяч человек», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.