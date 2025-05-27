Строительство более 2500 км водопроводов для обеспечения питьевой водой 1,3 млн человек ведет Министерство водных ресурсов и ирригации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на вышеуказанное ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В общей сложности реализуется 30 проектов по строительству и реконструкции водопроводов в 9 областях страны: Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и области Ұлытау.



Реализация всех проектов позволит улучшить питьевое водоснабжение 468 населенных пунктов, в которых проживают порядка 1,3 млн человек.