В суде №2 г. Актобе рассмотрено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее прокуратурой города Актобе по результатам проверки эффективности использования бюджетных средств начато досудебное расследование.

В ходе следствия установлено, что директор Центра обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий города Актобе, действуя в сговоре с предпринимателем, заключил фиктивный договор на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на сумму свыше 272 млн тенге.

Фактически работы не выполнялись, средства были обналичены и присвоены.

В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Суд приговорил заказчика к 8 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе, а подрядчика к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.