Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В новом учебном году более 3 000 учащихся из социально уязвимых слоёв населения получат финансовую помощь. Единовременную денежную выплату перечислят в августе, чтобы родители могли вовремя приобрести школьную одежду и канцелярские товары для подготовки к школе.

С 1 августа также стартует традиционная республиканская акция «Дорога в школу», в ходе которой будет оказана помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей на этапе подготовки к новому учебному году.

Напомним, что приём документов в первый класс на 2025-2026 учебный год в образовательных учреждениях региона начался 1 апреля и продлится до 31 августа.

Ожидается, что в этом году в первый класс придут 4 393 ребёнка. На данный момент принято 3 112 (71%) заявлений, из них 2 615 (84%) — в классы с казахским языком обучения.

В 2025 году в 7 школах области проводится капитальный, а в 2 учреждениях - текущий ремонт. 24 школы оснащаются 28 предметными кабинетами, в том числе: 6 - по физике, 6 - по химии, 5 - по биологии, 6 - STEM и 5 - по робототехнике.

Стадия итогового испытания системы отопления на давление завершена на 100%. В ходе подготовки к отопительному сезону 63% учреждений уже заключили договоры на закупку и доставку топлива через портал государственных закупок, ещё по 33% организаций итоги конкурсов станут известны в ближайшее время.