Более 30 наркомагазинов с миллиардным оборотом выявили в Казахстане за год

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) мониторит Telegram, социальные сети, сервисы объявлений на предмет распространения наркотических средств и прекурсоров, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В поле зрения попали около 300 каналов в мессенжерах, 4 крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств.

Установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram-каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории страны.

В результате мониторинга Казнета выявлены 3 крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тысяч человек.

Удалось идентифицировать почти 10 тысяч лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотиков. Анализ показал, что более 50% потребителей приходятся на города Астана, Алматы и Алматинскую область.

«Агентством в прошлом году выявлено 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге. В текущем году установлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в мессенджере Telegram. По итогам предварительного анализа финансовой разведки, общий оборот денежных средств в указанных магазинах составил 3 млрд тенге. Материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД», - говорится в сообщении.

В АФМ просят родителей обратить внимание на поведение ребенка, его состояние здоровья, круг общения, контролировать просматриваемый им контент в интернет-пространстве, покупки, которые он совершает, а также источники поступления средств на его карточные счета.



За приобретение и хранение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в агентстве.