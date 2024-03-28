Более 30 тыс. первоклассников пойдут в школы Астаны

Прием документов в первые классы школ стартует в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов, gov.kz

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс по Астане пойдут более 30 тысяч детей. Прием документов на зачисление стартует 1 апреля. Руководитель управления образования Касымхан Сенгазыев на онлайн-брифинге отметил, что в Астане функционирует 175 организаций среднего образования с охватом 261 000 учащихся. Из них 102 государственных, 66 частных, 7 республиканских школ.

«В прошлом учебном году по городу в первый класс было принято более 28 тысяч детей. В текущем учебном году, по предварительным данным, ожидается прием в первый класс более тридцати тысяч детей. С 1 апреля по 31 августа будет проводиться прием документов в первый класс в средние общеобразовательные школы. Организации образования обеспечивают прием в первый класс детей с шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполнится шесть лет, проживающих на территории школы, независимо от уровня подготовки», — сообщил Касымхан Сенгазыев.

Все школы, кроме специализированных, для одарённых детей, ведут прием в первый класс без вступительных экзаменов.

В каждой школе для оказания помощи родителям организована комиссия по приему детей в первый класс.

Родители могут подать документы через веб-портал «электронного правительства» www.egov.kz, а также на бумажном носителе.

В перечень документов, которые подаются в школы при зачислении детей в первый класс входят заявление родителей или иных законных представителей, медицинские справки формы № 065/у «Карта профилактических прививок» и формы № 052-2/у «Паспорт здоровья ребенка» и цифровая фотография ребенка размером 3х4 см.

Также при подаче документов в бумажном виде необходимо дополнительно предоставить документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя ребёнка.

Документы принимаются каждую неделю с понедельника по пятницу.

Организация образования не вправе требовать от родителей документы, не указанные в перечне обязательных для сдачи документов.

Прием на обучение в специализированные организации образования производится на конкурсной основе. Заявление претендентов принимаются с 1 февраля по 15 апреля календарного года, согласно Типовым правилам.

В городской администрации добавили, что информация о закреплении территории обслуживания организации образования в разрезе районов размещена на официальном сайте управления образования Астаны.

Кроме того, при управлении образования города создан штаб по координации работы по приему в организации образования. Контактные номера штаба: 556870, 556881, 556887, 557462.