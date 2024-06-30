Более 300 новых автобусов выйдут на линию до конца года в Астане

Это позволит сократить интервал ожидания, запустить новые маршруты, передает Kazpravda.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о поставке новых автобусов.
«Еще 100 автобусов прибыли в город. После технических подготовок через несколько дней они выедут на линии. Данные автобусы позволят увеличить количество автобусов на линиях, тем самым, сократить интервал ожидания, запустить новые маршруты, поэтапно заменить старые автобусы», - написал Касымбек.
С начала года в столицу поставили около 100 новых автобусов.
«Всего в текущем году планируем поставить 320 автобусов, в том числе за счет привлечения средств частных автопарков. В прошлом году, к примеру, парк общественного транспорта увеличили на 400 автобусов», - написал аким столицы.