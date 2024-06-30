Более 300 новых автобусов выйдут на линию до конца года в Астане

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о поставке новых автобусов.

«Еще 100 автобусов прибыли в город. После технических подготовок через несколько дней они выедут на линии. Данные автобусы позволят увеличить количество автобусов на линиях, тем самым, сократить интервал ожидания, запустить новые маршруты, поэтапно заменить старые автобусы», - написал Касымбек.

С начала года в столицу поставили около 100 новых автобусов.