Более 300 новых автобусов выйдут на линию до конца года в Астане

Столица
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Это позволит сократить интервал ожидания, запустить новые маршруты, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о поставке новых автобусов.

«Еще 100 автобусов прибыли в город. После технических подготовок через несколько дней они выедут на линии. Данные автобусы позволят увеличить количество автобусов на линиях, тем самым, сократить интервал ожидания, запустить новые маршруты, поэтапно заменить старые автобусы», - написал Касымбек.

С начала года в столицу поставили около 100 новых автобусов.

«Всего в текущем году планируем поставить 320 автобусов, в том числе за счет привлечения средств частных автопарков. В прошлом году, к примеру, парк общественного транспорта увеличили на 400 автобусов», - написал аким столицы.

#Астана #автобусы #общественный транспорт #Женис Касымбек

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