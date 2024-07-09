Более 300 работников водной отрасли наградили в Казахстане

Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Сегодня в стране отмечают День работников водного хозяйства

Фото: Минводы

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли, в числе которых сотрудники министерства, специалисты «Казводхоза», представители Казахстана в международных организациях и другие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Праздничные мероприятия проходят в филиалах «Казводхоза» по всей стране. Всего наград удостоились 323 специалиста: 33 работника водного хозяйства получили благодарственные письма от министра, 158 человек - почетные грамоты, а 80 специалистов награждены нагрудным знаком «Су шаруашылығының үздігі».

Отдельно отмечены заслуги 53-х ветеранов водного хозяйства. Им вручены нагрудные знаки «Су шаруашылығының ардагері».

«Для нас большая честь выразить благодарность тем, кто в любую погоду и не жалея сил трудится на водохозяйственных объектах страны. Ваша упорная работа вносит весомый вклад в развитие республики и ее экономики. Ваши усилия по обеспечению казахстанцев важнейшим из ресурсов достойны уважения и наивысшего признания», – отметил Нуржан Нуржигитов.

9 июля в Казахстане отмечается День работников водного хозяйства. На сегодня в водной отрасли страны трудятся более 10 тысяч человек, включая специалистов «Казводхоза»,«Нуринского группового водопровода» и министерства водных ресурсов и ирригации РК.

#праздник #водная отрасль #Минводы

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