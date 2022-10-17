Более 300 раз вызывали полицию жители дома с 9 барами и клубами в Алматы

В Алматы полиция выезжала свыше 300 раз к дому, где расположено 9 увеселительных заведений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Речь идет о клубах и барах, расположенных недалеко от пересечения улиц Тулебаева и Кабанбай батыра.

«Это проблема, на самом деле, набила оскомину. От жителей близлежащих домов, уставших от ночного шума, поступают многочисленные жалобы. С начала года на пульт 102 поступило более 300 сигналов, на которые незамедлительно реагируют патрульная полиция и участковые инспекторы.

В результате принятых мер за различные правонарушения 901 человек из числа администрации и посетителей этих заведений привлечен к ответственности. В частности, 134 раза за нарушения тишины, 70 – за мелкое хулиганство, 324 – за распитие алкогольных напитков, 132 – за курение в неустановленном месте, 156 раз за нарушение правил благоустройства города, 42 – за загрязнение мест общего пользования и др.

Кроме того, руководителям этих заведений направлены представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовных и административных правонарушений. К слову, всякий раз, как фиксируется факт нарушения тишины после 23:00 часов, патрульные принудительно отключают музыкальные колонки», – сообщил начальник Департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров на встрече с общественностью Медеуского района.

Спикер также проинформировал, что с начала года на территории этих увеселительных заведений зарегистрировано 7 преступлений: 4 кражи, 1 грабеж, 1 хулиганство, 1 факт нанесения телесных повреждений. Все они раскрыты.