Более 35 млн тенге выманила аферистка у талдыкорганцев

Женщина предлагала доверчивым гражданам помощь в приобретении квартир по госпрограмме, придумав, что имеет якобы прочные деловые связи в городском акимате.

Фото: Kazpravda.kz

Полиция завершает расследование по фактам крупных мошенничеств, зарегистрированных в 2021 и 2022 годы в Талдыкоргане. В качестве подозреваемого лица в материалах уголовного дела выступает 28-летняя местная жительница, ранее неоднократно привлекавшаяся к ответственности за мошенничество, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как выяснилось, предприимчивая женщина предлагала талдыкорганцам помощь в приобретении квартир по госпрограмме. Доверчивым гражданам она сообщала, что имеет якобы прочные деловые связи в городском акимате.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемая не числится в составе каких-либо жилищных комиссий и не является работником какого-либо госоргана.

"Подозреваемая фигурирует в 14-ти эпизодах мошенничества. Общий материальный ущерб потерпевших составляет 35 млн 580 тысяч тенге. Женщина арестована и содержится под стражей в талдыкорганском следственном изоляторе", – сообщил следователь СО УП Талдыкоргана Илияс Алдабергенов.