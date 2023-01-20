Более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Караганде

Фото: polisia.kz

Cотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области совместно с сотрудниками департамента экономических расследований области изъяли более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, полицейским поступила информация, что некие лица занимаются незаконной реализацией алкогольной продукции, подделкой и использованием акцизных марок и учетно-контрольных марок алкогольной продукции. При этом они незаконно используют товарный знак одного из ТОО, нарушают порядок и правила маркировки подакцизных товаров акцизными марками.

Стражи порядка совместно с сотрудниками департамента экономических расследований области и с участием бойцов спецназа провели обыск по двум адресам. В итоге было изъято более 35 тысяч бутылок различной алкогольной продукции, которые экспертами опознаны как контрафакт с поддельными учетно-контрольными марками.

Кроме того, изъято 7 рулонов самоклеющихся акцизных марок – в каждом рулоне 1 000 наклеек.

Задержаны семеро подозреваемых – пятеро мужчин в возрасте от 28 до 57 лет и две женщины 30 и 59 лет.

Ведется досудебное расследование по статье 233 УК РК "Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации и учетно-контрольных марок".