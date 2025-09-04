Более 350 тонн продукции привезут фермеры двух областей в Астану

Сельское хозяйство,Столица
101
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сельхозярмарка будет работать в эти выходные с 09:00 до 18:00

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 6 по 7 сентября в столице пройдет региональная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей из Жамбылской и Улытауской областей, сообщает Kazpravda.kz

По данным городского акимата, на ярмарке аграрии Жамбылской и Улытауской областей предложат разнообразие мясной, рыбной, молочной, бакалейной продукции, а также овощей и фруктов напрямую от фермеров, что способствует как повышению доступности продовольствия, так и поддержке отечественного производителя.

«Сельхозтоваропроизводители привезут в Астану более 350 тонн продукции, в том числе 150 тонн овощей и фруктов, 80 тонн мяса и мясопродуктов, 50 тонн бахчевой продукции, 30 тонн молочных продуктов, 11 тонны рыбы, 6 тыс. яиц и более 30 тонн прочих продуктов питания. Жители и гости столицы смогут не только приобрести продукцию напрямую у фермеров, но и насладиться концертной программой с участием творческих коллективов регионов. Ярмарка будет работать с 09:00 до 18:00», – говорится в публикации.

Там же напомнили, что в этом году ярмарка будет проходить на территории парковки ипподрома «Казанат», по адресу шоссе Каркаралы 1.

Также для удобства жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок будут обеспечены автобусные маршруты № 18, 37 и 303, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.

#фермеры #продукция #сельхозярмарка

