Более 369 тонн бензина планируют перевезти в августе по Казахстану

Энергетика
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За 7 дней августа перевезено 102,6 тыс. тонн.

Фото: Kazpravda.kz

В августе планируют перевезти по Казахстану более 369 тонн бензина АИ-95, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

На сегодняшний день в движении по магистральной сети автомобильных дорог Казахстана находятся 1 047 цистерн с бензином, из которых 341 цистерна с топливом марки АИ-95. Все нефтепродукты движутся с установленной скоростью под диспетчерским контролем.

Отмечается, что перевозка бензина осуществляется согласно заявленным грузоотправителем планам, соответственно перевозчик не может влиять на отгрузку того или иного вида топлива. На сегодня все заявки на перевозку грузов с нефтеперерабатывающих заводов обеспечиваются на 100%.

Так, план перевозки АИ-95 внутри РК на август составляет 369,7 тыс. тонн. За 7 дней августа перевезено 102,6 тыс. тонн или 27% от месячного плана.

По информации ведомства, на начало августа этого года план налива бензина составил:

- по Атыраускому НПЗ – 125 цистерн, из которых 21 цистерна бензина АИ-95.

- по Шымкентскому НПЗ – 102 цистерны, из которых ни одного вагона АИ-95.

- по Павлодарскому НПЗ – 80 цистерн, из которых всего 20 цистерн бензина АИ-95.

#бензин #ГСМ

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