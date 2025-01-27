Более 4 тысяч км новых республиканских дорог построят в Казахстане

Автодороги,Итоги года
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Дана Аменова
корреспондент

Реализация инфраструктурных инициатив позволит задействовать возможности местного бизнеса и отечественных предприятий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2024 году общий охват строительства, реконструкции и ремонта составил 12 тыс. км дорог. Это абсолютно рекордный показатель для отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

По информации ведомства, в период дорожно-строительного сезона на проектах по реконструкции и ремонту автомобильных дорог республиканского значения было задействовано более 25 тысяч человек и 10 тыс. спецтехники.

Были завершены работы на 7 тыс. км дорог. В частности, на участках Караганда - Алматы, Талдыкорган - Усть-Каменогорск, Актобе - Кандыагаш и Атырау - Астрахань. 

Реализация проектов позволила обеспечить безопасный проезд автотранспорта, значительно сократить время в пути, увеличить пропускную способность дорог, улучшить транспортное сообщение между регионами страны.

«Местные исполнительные органы ввели в эксплуатацию более 3,6 тыс. км дорог. Наибольший объем ремонтных работ выполнен в СКО, ВКО, Костанайской, Актюбинской и Павлодарской областях. В Костанайской области завершены работы на 655 км дорог, в СКО – на 611 км, в ВКО – на 305 км, в Актюбинской – на 301 км и в Павлодарской – на 272 км. В дорожно-строительном сезоне приняли участие более 200 отечественных компаний. Использование дорожно-строительных материалов казахстанского производства составило порядка 96%. Благодаря проведённым работам, доля местных дорог в нормативном состоянии увеличилась и в среднем по республике достигла 89%. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составил 68%», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, завершено строительство трёх крупных инфраструктурных проектов: моста через Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области, самогодлинного в Центральной Азии;  двухпутного тоннеля на перевале Шакпакбаба в Туркестанской области; автодорожного путепровода над железной дорогой на станции Шамалган в Алматинской области.

«Каждый из объектов является уникальным. Мост через Бухтарминское водохранилище длиной 1316 метров соединяет семь районов ВКО, расстояние сокращено на 500 км. Среднее время прохождения по мосту составляет до 4-х минут. Двухпутный тоннель длиной 840 метров на перевале Шакпак баба в Туркестанской области значительно улучшил транспортную доступность и безопасность, обеспечил бесперебойное движение автотранспорта независимо от суровых погодных условий (...)  Новая эстакада протяженностью 6 км на станции Шамалган в Алматинской области позволяет автомобилистам безопасно преодолевать железнодорожные пути», – пишут в пресс-релизе.

По итогам дорожно-строительного сезона в 2024 году открыто движение до туристических мест Балхаш, Алаколь, Бокей-Орда, Алтай, Баянаульский национальный парк.
 
В процессе реализации три крупных инфраструктурных проекта по строительству железных дорог общей протяженностью 1 100 километров: «Достык – Мойынты», Алматинская обводная железная дорога и «Дарбаза – Мактаарал».
 

«Завершение проектов обеспечит и расширит бесперебойный экспорт казахстанской продукции и увеличит транзитный потенциал страны в целом. В 2025 году завершится строительство вторых путей между станциями Достык и Мойынты, за счет чего пропускная способность участка возрастет в 5 раз, завершится строительство Алматинской обводной железной дороги, что значительно уменьшит нагрузку на железные дороги региона и города Алматы. Планируемое завершение проекта «Дарбаза – Мактаарал» откроет новый этап интеграции юга Казахстана в международные транзитные пути»,  – уточнили в министерстве.
 

В 2024 году отремонтировано 1 400 км железнодорожных путей, закуплено 143 вагона. На сегодня в рамках строительства данных железнодорожных проектов создано порядка 2,7 тыс. рабочих мест и задействовано свыше 1,4 тыс. единиц техники. 

Строительство и реконструкция железнодорожной сети придаст мощный импульс развитию экономики страны.
Поэтапная реализация новых дорожных проектов общей протяженностью 4,7 тыс. км состоит из 3,7 тыс. км — I категории и 1 тыс. км — II категории. 

В числе значимых проектов 2025 года, ключевыми являются:

• «Актобе – Улгайсын» (234 км);
• «Караганда – Жезказган» (572 км);
• «Обход г. Сарыагаш» (102 км);
• «Обход г. Кызылорда» (20 км);
• «Атырау – Доссор» (86 км);
• «Обход г. Рудный» (16,9 км);
• «Жанаозен – Кендерли» (156 км);
• «Обход г. Петропавловск» (8 км).

#дороги #Минтранспорта

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