Более 40 незарегистрированных мопедов и электровелосипедов выявили в Астане

Все владельцы привлечены к ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: акимат Астаны

Полицейские ежедневно проводят рейдовые и профилактические мероприятия.

Наиболее распространенными нарушениями остаются эксплуатация незарегистрированных мопедов и электровелосипедов, управление без водительского удостоверения (для транспортных средств, где оно обязательно), отсутствие государственных регистрационных номерных знаков, а также несоблюдение требований дорожных знаков, сигналов светофора и других норм Правил дорожного движения.

"За период проведения ОПМ выявлено порядка 40 незарегистрированных транспортных средств. Все владельцы привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

В Департаменте полиции напомнили, что регистрация транспортных средств, соблюдение требований законодательства и ответственное поведение на дороге являются обязательными условиями безопасности. Нарушение Правил дорожного движения создает угрозу как для самих водителей, так и для других участников дорожного движения.

Профилактическая работа в рамках ОПМ «Безопасная дорога» продолжается и направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий, повышение транспортной дисциплины и формирование культуры безопасного поведения на дорогах.

