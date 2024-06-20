Более 40 раз менялись правила субсидирования за последние 5 лет – сенатор Кузиев

Сенат, Сельское хозяйство, Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По его словам, такая порочная практика подрывает у аграриев веру в реальность реформ и в меры господдержки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О проблемах неэффективности выдаваемых субсидий агропромышленного комплекса рассказал на пленарном заседании сенатор Закиржан Кузиев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как отметил парламентарий, за последние 5 лет правила субсидирования менялись более 40 раз. По его словам, частые изменения в правилах создают проблемы для аграриев. Они не могут нормально планировать и вести свою деятельность, что в итоге отрицательно влияет на результаты работы. Несмотря на попытки сделать механизм выдачи субсидий прозрачным, эта процедура все еще остается одной из самых нетранспарентных.

«Остро стоит вопрос ежегодной хронической недофинансированности отрасли, то есть программы поддержки есть, они очень существенные, но деньги на это не выделяются в полном объеме. Такая порочная практика подрывает у аграриев веру в реальность реформ и в меры государственной поддержки. Данная ситуация происходит и повторяется ежегодно. Инициатива Министерства сельского хозяйства по контролю и масштабированию опыта одного региона во всех областях - не всегда эффективна. При масштабировании проектов жизненно важно учитывать природные особенности каждого региона в части климатических условий, наличия воды и почвы. В связи с этим, назрела необходимость в совершенствовании системы субсидирования сельского хозяйства», – сказал Закиржан Кузиев.

Сенатор отметил, что все эти проблемы в очередной раз фермеры поднимали перед депутатами во время недавнего их выезда в Туркестанскую область. В связи с этим, депутат предложил объединить услуги льготного кредитования и субсидирования субъектов АПК на одной цифровой платформе. При этом, местные маслихаты должны активно участвовать и иметь право на самостоятельное определение преференций для развития глубокой переработки и субсидирования сельскохозяйственной культуры и удобрений в своих регионах.

По мнению Закиржана Кузиева, такие меры повысят эффективность субсидий и обеспечат приток инвестиций, что благоприятно повлияет на развитие регионов.

Накануне, во время встречи с вице-премьером, аграрии Улытау попросили каникулы по выплатам долга за сельхозтехнику. По словам крестьян, по условиям лизинга нужно сразу начать выплату процентов и основного долга, но в первый год прибыль невозможна, нужно хотя бы 2 года льготного периода, каникул на выплаты.

 

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