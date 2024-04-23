Более 40 тысяч казахстанцев защитили себя от азартных игр

36 765 человек подали заявку онлайн через портал eGov mobile и 3398 написали бумажное заявление на самоограничение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«За первый месяц с момента запуска онлайн услуги по самостоятельному ограничению граждан и резидентов РК от участия в азартных играх и пари более 40 тысяч казахстанцев воспользовались этой услугой. 36 765 человек подали заявку онлайн через портал eGov mobile и 3398 написали бумажное заявление на самоограничение», - говорится в сообщении.

Кроме того, министерством туризма и спорта проводится социальная рекламная кампания по продвижению этой услуги. В 10 регионах страны вывешены более 200 баннеров и билбордов. Также в Цифровых офисах населения и железнодорожных вокзалах городов Астана, Алматы, Шымкент и Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областях размещены тематические баннеры.

В ведомстве напомнили, что заявление должно подаваться лицом, желающим ограничить свое участие в азартных играх и пари, самостоятельно с использованием персонального ЭЦП. Не допускается подача заявления третьими лицами.

Вместе с тем, наряду с данным цифровым сервисом у граждан и резидентов РК сохраняется возможность подачи письменного заявления (в бумажной форме) о самоограничении от участия в азартных играх и пари собственноручно через организаторов игорного бизнеса.