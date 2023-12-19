Хищение более 400 млн бюджетных тенге выявили в "Казахфильме"

Прокуроры выявили хищение бюджетных денег, выделенных для поддержки национального кино в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на городской надзорный орган.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуратура Алматы по итогам проверки Акционерного общества «Казахфильм имени Шакена Айманова» начала досудебное расследование по хищению бюджетных средств в особо крупном размере.