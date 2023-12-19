Хищение более 400 млн бюджетных тенге выявили в "Казахфильме"

Скандалы
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Прокуроры выявили хищение бюджетных денег, выделенных для поддержки национального кино в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на городской надзорный орган

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуратура Алматы по итогам проверки Акционерного общества «Казахфильм имени Шакена Айманова» начала досудебное расследование по хищению бюджетных средств в особо крупном размере.

«По предварительным данным, установлен факт хищения более 400 млн тенге, направленных на съемку фильма. Досудебное расследование проводит департамент экономических расследований», — проинформировали в надзорном органе.

#Алматы #хищение #прокуратура #кино

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