Хищение более 400 млн бюджетных тенге выявили в "Казахфильме"
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Прокуроры выявили хищение бюджетных денег, выделенных для поддержки национального кино в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на городской надзорный орган.
Прокуратура Алматы по итогам проверки Акционерного общества «Казахфильм имени Шакена Айманова» начала досудебное расследование по хищению бюджетных средств в особо крупном размере.
«По предварительным данным, установлен факт хищения более 400 млн тенге, направленных на съемку фильма. Досудебное расследование проводит департамент экономических расследований», — проинформировали в надзорном органе.