Более 5 тыс. пострадавших от паводков семей получили дома и квартиры

Новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья на сегодня получили 4 769 пострадавших от паводков семей. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Помимо этого в пострадавших регионах усиленными темпами ведется строительство 2 568 новых домов, из которых по 470 объектам полностью завершены работы и вручены ключи жильцам. В Северо-Казахстанской области сданы 285 построенных домов, Костанайской – 57, Западно-Казахстанской – 80 домов, Актюбинской – 43 и в Павлодарской области – 5.

Работа по обследованию и оценке подтопленного жилья во всех областях завершена на 100%. Соответствующие выплаты на ремонт и восстановление получили 8 853 семьи на общую сумму 49,3 млрд тенге.

34 216 семьям выплачены единовременные компенсации в размере 100 МРП на 12,6 млрд тенге. Также для приобретения утраченных предметов первой необходимости осуществляются дополнительные выплаты до 150 МРП. На сегодня такую помощь получили 21 869 семей на 9,9 млрд тенге.

Продолжается работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. Региональными комиссиями рассмотрено и одобрено 455 заявок субъектов МСБ на общую сумму 7,9 млрд тенге.

Объем государственной помощи за павший скот превысил 2,8 млрд тенге.