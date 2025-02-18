Более 50 тыс. человек посетили фестиваль «Город рабочих профессий»

Мероприятие, проходившее в Астане с 11 по 15 февраля в рамках объявленного Главой государства Года рабочих профессий, получилось действительно масштабным. Восемь тематических улиц, 40 интерактивных площадок, разнообразные мас­тер-классы, сотни экскурсий, викторин, квизов и игр, а также впечатляющие экспозиции создавали особую атмосферу праздника, где представители колледжей и предприятий знакомились и заключали соглашения.

фото Игоря Бургандинова, Фото пресс-службы Министерства просвещения

В последний день фестиваля к его участникам и гостям обратился министр просвещения Гани Бейсембаев.

– Фестиваль «Город рабочих профессий» стал не просто масштабным собы­тием, а важной точкой роста для развития технического и профессионального образования. Одним из ключевых результатов стало подписание около 250 меморандумов о сотрудничестве между колледжами и предприятиями. Отрадно, что работодатели активно включаются в этот процесс. Наш главный приоритет – подготовка конкурентоспособных специа­листов, востребованных на рынке труда. Для этого мы усиливаем взаимодействие с бизнес-сообществом и инвесторами, в рамках которого планируется обновление материально-технической базы более 270 государственных колледжей, а также увеличение числа шефствующих предприятий до четырех тысяч, – заявил глава ведомства.

Доволен результатами и заместитель директора по учебно-производственной работе Хромтауского горно-техничес­кого высшего колледжа Марал Биржанов.

– Рабочая неделя получилась плодотворной. Мы подписали несколько меморандумов, завели очень много полезных знакомств с потенциальными работодателями, крупными компаниями из других отраслей, коллегами из разных колледжей, – сообщил Марал Кансултанович. – Все это пригодится на перспективу. Сейчас наш колледж, а ему уже 45 лет, готовит горняков для Донского горно-обогатительного комбината в городе Хромтау Актюбинской области. Предприя­тие большое, на нем работают более восьми тысяч сотрудников. Идут к нам охотно, особенно последние 3–4 года. Компания предлагает очень хорошие условия труда, зарплата увеличилась в разы, да и поднятие престижа таких профессий, как проходчик и горнорабочий, сделало свое дело. И не будем забывать про целые династии горняков – это многое значит.

Тем, кто еще не определился с выбором профессии, полезно было пообщаться со сверстниками – на фестивале были и студенты, которые с удовольствием отвечали на многочис­ленные вопросы будущих абитуриентов.

Студент столичного медицинского колледжа «Томирис» Арсен Елубай все дни фестиваля провел на «посту». Он знакомил выпускников-медиков и педагогов с разработкой из области виртуальной реальности, поз­воляющей потренировать свои знания в применении определенных медицинских манипуляций. Говорит, от желающих не было отбоя, настолько увлекательным оказалось погружение.

– Моя мама – фельдшер, у меня к медицине интерес с детст­ва, хочу помогать людям. Сейчас учусь на фельдшера, очень нравится, каждый день – новые знания на практике: это и переломы, и какие-то ранения, и борьба с повышенным давле­нием. В планах – продолжить обучение на стоматолога. Для меня стоматология как искусство, ты не просто лечишь, а буквально, как скульптор, создаешь зубы со всеми их особенностями, – поделился Арсен.

Большой интерес именно к фельдшерской профессии и еще у одной студентки медколледжа – Аяулым Куаныштаевой.

– Я уже на четвертом курсе факультета лечебного дела. Это универсальное направление, мы можем и диагноз поставить, и профосмотр провести. Для меня это своеобразный вызов, ведь фельдшерское дело требует глубоких познаний во многих областях. Ночные дежурства не пугают совершенно, как и вид крови. Родители меня поддерживают, у нас в семье к врачам особое отношение, – рассказала девушка.

Уголок спасателей стал одним самых популярных на фестивальных улицах.

– К нам подходят и говорят, что вся «движуха» на фестивале в основном вокруг нас, мы – самый интересный «дом», – улыбается начальник учебной части Высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты Нурсултан Кайыржан. – Спорить не буду, у нас действительно интересно – хоть для пятилетних, хоть для людей почтенного возраста. В «доме» можно и примерить боевое снаряжение, и почувствовать себя спасателем. Мы построили полноценный макет пожарной части, с той самой трубой, по которой пожарные соскальзывают из верхних помещений на вызов.

Нурсултан Серикович рассказал о том, что колледж, а он уникален, ведь в Казахстане нет подобных, имеет две кафедры – общеобразовательных дисциплин и гражданской защиты. Вторая как раз и занимается подготовкой специалистов по направлениям «Защита в ЧС», «Пожарная безопасность» и «Охрана труда и безопасность технологических процессов».

– Учиться к нам идут охотно, в том числе и девушки. Сейчас 2 500 студентов, и 1 800 из них избрали для себя направление гражданской защиты. Для качест­венной подготовки у колледжа все есть: своя учебная пожарная часть, тренировочные комплексы, пожарная башня, – заверил глава учебной части.

Большой популярностью на фестивале пользовался и Электротехнический колледж управления образования области Абай. Это еще одно уникальное учебное заведение с историей.

– Мы являемся колледжем-партнером Национального ядерного центра, входящего в состав «КазАтомПрома». Готовим для центра специалистов-ядерщиков, специальность так и называется «Ядерные реакторы и энергетические установки». Нашему учебному заведению уже 70 лет. Наши студенты – чемпионы WorldSkills разного уровня.

У нас есть IT-профиль, промавтоматика, электромонтажные работы, мехатроника, робототехника, сварочное дело и другое. В регионе очень высокий спрос на электриков, в частности, наших выпускников расхватывают словно горячие пирожки, как, впрочем, и «киповцев», и сварщиков. А еще наш колледж – монополист региона в сфере подготовки железнодорожников, – рассказала заместитель директора по учебно-производственной работе Айсулу Молдиярова.

По ее словам, едут в колледж на учебу и из других городов, и из областей, и даже из соседних стран. Несколько лет назад выпустились пять граж­дан Афгани­стана, бывают и абитуриенты из приграничных регионов России.

– Сегодня подошла мама с сыном-девятиклассником и говорит: «Хочу сына к вам отдать». Мы удивились: ребенок из столицы, наверняка и в Астане есть подобные специальности. Но женщина уверена, что лучше, чем у нас, нигде не обучат профессии. У нашего колледжа действительно мощнейшая база, к тому же мы прошли международную аккредитацию два года назад, частенько участ­вуем в международных проектах, совместно работаем со странами Евросоюза, – добавила замдиректора.

Напомним, на сегодняшний день в системе технического и профессионального образования Казахстана 772 колледжа проводят обучение 556 тыс. студентов. В этом году охват студентов бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям составит 153 тыс. человек, что на 10 тыс. больше по сравнению с 2024-м. 70% госзаказа будет направлено на технические специальности, включая машинострое­ние, транс­порт, энергетику, IT, строительство. С 2023 года стипендия студентов колледжей увеличилась в два раза.