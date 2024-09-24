Более 500 человек погибло на юге Ливана из-за атак Израиля
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Еще 1 835 получили ранения
Как сообщил и.о. министра здравоохранения республики Фирас Абъяд на пресс-конференции в Бейруте, число погибших в результате ударов, нанесенных израильскими ВВС по населенным пунктам в южной части Ливана, увеличилось с 492 до 558 человек, ранены 1 835, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
«Среди жертв - 50 детей и 94 женщины, погибли также 4 сотрудника скорой помощи, их машины подверглись ударам с воздуха. Кроме того, в результате израильской бомбардировки разрушена больница в городе Бинт-Джбейль», - сказал он.