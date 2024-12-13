Более 500 семей получили жилье в Кызылорде ко Дню независимости

Недвижимость
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На левом берегу Сырдарьи сданы 6 семиэтажных домов, предназначенных для семей, долго ожидавших своей очереди на жилье

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область приняла участие в церемонии вручения ключей от новых квартир, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Поздравляя новоселов, вице-премьер подчеркнула:

«Повышение благосостояния населения и создание комфортных условий для жизни – это одна из важнейших стратегических задач нашего государства. В преддверии Дня независимости более 500 семей обрели новые дома. Поздравляю вас с этим знаменательным событием!»

Среди счастливых новоселов оказалась Асия Есенбекова, многодетная мать, которая пять лет ждала своей очереди.

«Сегодня мы получили ключи от 3-комнатной квартиры. Это огромное счастье для нашей семьи. Благодарю за оказанную поддержку», — поделилась она своими эмоциями.

#жилье #вручение #ключи #День независимости

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