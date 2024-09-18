Более 60 млн тенге спустил в казино лудоман в Семее

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В полицию Семея обратились 32 жителя, которые стали жертвами мошенника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Злоумышленнику доверяли и потерпевшие сами передали деньги, когда он попросил занять крупную сумму.

Суммы варьировались от 250 тысяч тенге до 11 млн тенге. Общий ущерб гражданам составил более 63 млн тенге.

Сотрудники управления криминальной полиции и специального подразделения CyberPol задержали 35-летнего подозреваемого в городе Семей. Во время допроса он признался и добавил, что полученные деньги использовал для ставок в букмекерской конторе.

Приговором суда ему назначено 3 года и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно- исполнительной системы средней безопасности.

#Семей #лудоман

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