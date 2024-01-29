Свыше 60 абитуриентов нарушили правила январского ЕНТ

Образование
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Аменова Дана
Корреспондент

Их результаты аннулировали

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

43 человека попытались пронести на экзамен запрещенные предметы, 20 удалены из аудитории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

По информации ведомства, за две недели январское ЕНТ сдали 53 тысячи абитуриентов. Из них 73,6% - на казахском языке, 26,3% – на русском, 35 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 73% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 65. Максимальный – 134.

Наибольшее количество тестируемых выбрали комбинации предметов «математика - физика» и «биология - химия», то есть, по 17% сдающих.

Также в топ-3 вошла комбинация «математика - информатика», ее сдали 11%. Наименьшее предпочтение отдается комбинации «химия - физика», ее сдали 59 человек.

— На сегодня выявили 63 нарушения. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 43 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 20 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено», — отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Он отметил, что благодаря созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями за две недели в ЕНТ приняло участие 158 абитуриентов с ООП.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Ранее сообщалось, что прием заявлений на январское ЕНТ продлен до 9 января.В регионах будут открыты дополнительные места для проведения тестирования. 

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