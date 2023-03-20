Более 600 граждан появились на свет в день выборов в Казахстане

В их числе 312 мальчиков и 297 девочек.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

В минувшее воскресенье в Казахстане появились на свет более 600 граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

«19 марта в день выборов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов в стране родилось 609 маленьких казахстанцев, из которых 312 мальчиков, 297 девочек, одна двойня.

Малышам, родившимся в столь судьбоносную и важную для дальнейшего развития государства дату, пожелаем светлого будущего и крепкого здоровья!» – рассказали в Минздраве.

Представители медицинского ведомства добавили, что для пациентов, находившихся на лечении в стационарах республики, были организованы условия для голосования по месту госпитализации.