Более 650 медицинских объектов намерены построить в Казахстане за 3 года

Правительство , Здравоохранение

В их числе 253 медпункта, 160 врачебных амбулаторий, 242 фельдшерско-акушерских пункта.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

На совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова обсудили вопросы обеспечения сельских населенных пунктов медицинскими объектами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в период с 2023 по 2025 годы в регионах страны и отдаленных селах будет построено 655 медицинских объектов первичной медико-санитарной помощи. В их числе 253 медпункта, 160 врачебных амбулаторий, 242 фельдшерско-акушерских пункта.

К примеру, в Карагандинской области планируется построить 92 объекта первичной медико-санитарной помощи, 65 объектов - в области Абай, 59 объектов - в области Жетысу, по 38 объектов - в Акмолинской и Алматинской областях и т.д.

«Жители сел и отдаленных районов вынуждены ездить за медицинской помощью в областные центры и города, преодолевать километровые препятствия. Здесь уже не приходится говорить о своевременном получении медицинской помощи. Нам необходимо обеспечить жителям сел и отдаленных районов равный доступ к получению качественной медицинской помощи, в том числе в течение «золотого часа». В этой связи по поручению главы государства разработан нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения», — сказал Алтай Кульгинов.

Из 655 новых запланированных медицинских объектов 20 будут построены в тех селах, где вообще отсутствуют медицинские объекты. Еще 208 построят в селах и отдаленных районах, где до этого времени не было собственных зданий медобъектов.

Порядка 420 объектов будут построены взамен действующих, которые уже находятся в плачевном и аварийном состоянии.

В результате реализации нацпроекта ожидается дополнительно охватить первичной медико-санитарной помощью порядка 1 млн сельских жителей, повысить своевременность оказания экстренной и специализированной медпомощи.

Акиматам регионов и Министерству здравоохранения РК поручено обеспечить выделение земельных участков, подведение к ним инженерно-коммуникационной инфраструктуры, и с 2023 года приступить к строительству объектов.

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