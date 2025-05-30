Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане завершилась республиканская операция «Локальные отработки», в ходе которой полицейские совместно с миграционной службой пресекли свыше семи тысяч нарушений миграционного законодательства. За пять дней мероприятие охватило все регионы страны, в результате чего выявлено тысячи нарушений и за которыми незамедлительно последовали наказания, сообщает Kazpravda.kz

Самые распространенные нарушения: допустимые сроки пребывания в стране, которые превысили более 2,5 тыс. иностранцев; 862 человека трудились без официального разрешения; 499 работодателей нанимали иностранную рабочую силу нелегально, а более трех тысяч граждан, принимающих у себя жителей других стран, не уведомили об этом органы внутренних дел.

По итогам проверки 678 иностранцев выдворены за пределы Казахстана. Теперь им закрыт въезд в страну сроком на 5 лет.

Кроме того, в фокусе внимания оказались города Караганда и Алматы. Впервые в стране зафиксирован случай нелегальной трудовой деятельности граждан Египта. Полицейские на строительной площадке в Караганде обнаружили 14 рабочих, трудившихся без разрешений.

Не менее резонансный случай произошел и в Жамбылском районе Алматинской области. Здесь стражи порядка выявили 12 граждан Китая, организовавших производство кустарного алкоголя также без разрешительных документов.

Не остались в стороне и работодатели, систематически нарушающие закон. Так, в Карагандинской области полицейские расследуют три эпизода повторного незаконного привлечения иностранцев к труду. Против работодателей возбуждено уголовное дело по статье 395 УК РК.

Ещё один канал незаконной миграции действовал под прикрытием сотрудников ЦОН в Алматинской области. По данным следствия, трое работников оформляли поддельные документы для легализации иностранных мигрантов. Им инкриминируется статья 394 УК РК «Организация незаконной миграции».