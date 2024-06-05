Более 700 пострадавших от паводков семей получили новые дома и квартиры

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По данным пресс-службы Кабмина, 31 552 семьи получили единовременную выплату в размере 100 МРП.

«717 семей получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. Так, 298 домов/квартир предоставлены жителям Костанайской, 85 — Акмолинской, 121 — Актюбинской, 135 — Северо-Казахстанской, 70 — Западно-Казахстанской, 6 — Карагандинской, 2 — Павлодарской областей. Ведется строительство порядка 1 862 новых домов для пострадавших жителей», - говорится в сообщении.

3 981 семья получила компенсацию на ремонт и восстановление жилья. 5 066 семьям оказана дополнительная помощь для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП.



Кроме того, 34 пострадавшим субъектам МСБ возмещен ущерб на общую сумму 377 млн тенге. Во всех областях действуют региональные и районные комиссии. Для разъяснения порядка возмещения и подачи документов действует «горячая линия» НПП РК «Атамекен» по номеру 1432.