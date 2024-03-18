Более 80% казахстанцев «за» повседневное ношение национальной одежды

Фото: акимат области Жетысу

80,4% жителей Казахстана положительно относятся к ношению национальной одежды в повседневной жизни, показал опрос на платформе eGovmobile.

В частности, «за» высказались 83,3% опрошенной молодежи в возрасте 18-29 лет. Каждый четвертый из числа опрошенных в повседневной жизни носит национальную одежду.

«Социологические данные показывают высокий уровень одобрения к ношению национальной одежды в повседневной жизни. Это означает, что национальная одежда отвечает условиям современной жизни и востребована среди граждан», - говорится в сообщении.

Опрос показал, что приверженность национальным традициям и культуре становится популярным трендом среди молодого поколения казахстанцев.

Опрос на платформе eGovmobile проводился в период с 26 февраля по 11 марта. В нем приняли участие 104 842 человека со всех регионов страны. Из них 56% женщин и 44% мужчин; 69% горожан и 31% сельчан; 67% казахов, 20% русских и 13% других этносов; 30% (в возрасте 18-29 лет), 52% (30-45 лет), 15% (46-60 лет), 3% (61 и старше лет).