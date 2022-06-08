Более 80 млн тенге успела собрать финпирамида "Не работа" в Туркестанской области

Очередной факт организации финансовой пирамиды под названием "Не работа" выявили сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 2019 по 2021 годы деятельность финансовой пирамиды была направлена на извлечение дохода от привлечения денег физических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Тем самым, организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду", - проинформировали в АФМ.

Сумма привлеченных средств составила 80,5 млн тенге, отметили в ведомстве.

Проводятся следственные мероприятия.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.