Более 9 млн тенге заплатил за невыполненные работы районный акимат

Прокуратура выявила 37 фактов незаконного заключения договоров о госзакупках из одного источника на 270 млн тенге

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Районный акимат заплатил более 9 млн тенге за невыполненные работы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.

Отмечается, что прокуратура Бородулихинского района выявила 37 фактов незаконного заключения акиматом Бородулихинского сельского округа договоров о госзакупках из одного источника на 270 млн тенге.

По данным ведомства, аким сельского округа привлечен к административной ответственности по ч. 11 ст. 207 КоАП, ему назначен штраф 5,4 млн тенге.

"В этом же районе установлен факт хищения бюджетных средств. Акимат дважды провел госзакупки по ремонту парка в селе Бородулиха. В первый раз подрядной организации оплачено 9,1 млн тенге за фактически невыполненные работы. Для сокрытия данного факта акиматом повторно заключен договор с другим поставщиком, который работу выполнил", - сообщили в надзорном органе.

Прокуратурой района начато досудебное расследование по п.1, 2 ч.3 ст.189 УК "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".

Сообщается, что расследование поручено департаменту по противодействию коррупции по области Абай.