Легкие деньги обернулись для нее реальным сроком

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жительница Астаны, с целью незаконного обогащения организовала и проводила прямую трансляцию игры «Бинго» в социальной сети Instagram, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

Согласно условиям игры в прямом эфире принимались ставки в различной сумме, среди участников отбирались победители, выигрыши которым направлялись по номеру телефона.

«В результате данной незаконной деятельности доход составил 90,6 млн тенге. Государственным обвинителем предоставлены суду достаточные доказательства о виновности осужденного. Приговором суда ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года», – уточнили в надзорном органе.

Приговор вступил в законную силу.