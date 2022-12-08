Более 900 общественных пространств и дворов благоустроили в Астане

Масштабные работы по преображению столицы проведены в рамках мастер-плана «Астана – комфортный город». В Астане появились новые точки притяжения, где горожане и гости могут с комфортом и пользой для здоровья провести досуг.

фото с сайта акимата Астаны

За последние годы в столице благоустроено свыше 900 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары): подмостовые пространства, бульвар «Театральный» (от дворца «Жастар» до Музыкального театра юного зрителя), «Demalys promenade», скверы в честь спасателей, учителей, медицинских работников, открыт колизей уличного спорта и др.

К примеру, в текущем году в городе были построены амфитеатр в районе Дворца мира и согласия, ещё один пешеходный променад на правобережье города, общественное пространство у ТД «Встреча», парк «Мира и согласия», городская площадь и др. В 2022 году было благоустроено 250 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

При благоустройстве уделяется особое внимание жилым массивам. Только в ЖМ было благоустроено порядка 300 дворов и общественных пространств, в Коктале построен парк на 16 гектаров.

В общественных пространствах и дворовых территориях каждый найдёт занятие по душе: расположены баскетбольные/футбольные площадки, workout-зоны, зоны для тихого отдыха, арочные качели, сцены для творческих выступлений, скейт-зоны и др.

В 2023 году планируется благоустроить скверы в ЖМ Уркер (Ильинка), ЖМ Тельмана, в районе ул. Ч. Айтматова, в районе пересечения ул. Ж. Ташенова и Т. Хусейна, пр. Абая. Также будут аллеи по пр. Абылайхана от ул. Куйши Дина до ул. Мустафина, по ул. Жургенова, 28/1, по ул. Кошкарбаева, 45, на пересечении ул.Кордай и Тайказан, ул. К.Азербаева, 10-14 и др. Стоит отметить, что за последние годы в Астане ежегодно благоустраивается более 200 дворовых территорий и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

Кроме того, на Малом Талдыколе будет построен экопарк. Проект экопарка предусматривает благоустройство территории, создание рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса.