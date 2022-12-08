Более 900 общественных пространств и дворов благоустроили в Астане

Свежий выпуск

Масштабные работы по преображению столицы проведены в рамках мастер-плана «Астана – комфортный город». В Астане появились новые точки притяжения, где горожане и гости могут с комфортом и пользой для здоровья провести досуг.

фото с сайта акимата Астаны

За последние годы в столице благоустроено свыше 900 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары): подмостовые пространства, бульвар «Театральный» (от дворца «Жастар» до Музыкального театра юного зрителя), «Demalys promenade», скверы в честь спасателей, учителей, медицинских работников, открыт колизей уличного спорта и др.

К примеру, в текущем году в городе были построены амфитеатр в районе Дворца мира и согласия, ещё один пешеходный променад на правобережье города, общественное пространство у ТД «Встреча», парк «Мира и согласия», городская площадь и др. В 2022 году было благоустроено 250 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

При благоустройстве уделяется особое внимание жилым массивам. Только в ЖМ было благоустроено порядка 300 дворов и общественных пространств, в Коктале построен парк на 16 гектаров.

В общественных пространствах и дворовых территориях каждый найдёт занятие по душе: расположены баскетбольные/футбольные площадки, workout-зоны, зоны для тихого отдыха, арочные качели, сцены для творческих выступлений, скейт-зоны и др.

В 2023 году планируется благоустроить скверы в ЖМ Уркер (Ильинка), ЖМ Тельмана, в районе ул. Ч. Айтматова, в районе пересечения ул. Ж. Ташенова и Т. Хусейна, пр. Абая. Также будут аллеи по пр. Абылайхана от ул. Куйши Дина до ул. Мустафина, по ул. Жургенова, 28/1, по ул. Кошкарбаева, 45, на пересечении ул.Кордай и Тайказан,  ул. К.Азербаева, 10-14 и др. Стоит отметить, что за последние годы в Астане ежегодно благоустраивается более 200 дворовых территорий и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).

Кроме того, на Малом Талдыколе будет построен экопарк. Проект экопарка предусматривает благоустройство территории, создание рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса.

Популярное

Все
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Сельский аким спас из пожара детей и предотвратил взрыв газового баллона до приезда пожарных
​​​​​​​Экономика Казахстана: три сценария развития
Вода – и радость, и беда
Муслим Базарбаев: Литературоведение и дипломатия
Выступления с трибуны и кулуарные встречи, жаркие дискуссии и задушевные беседы, чтение стихов и прозы – так прошел III Международный форум писателей и публицистов
Президентские выборы показали, что на самом высоком государственном посту женщину готовы видеть лишь около 5% казахстанцев
Чему научит учебник с ошибками?
Однажды кто-нибудь из молодых возьмет книгу Санжара Керимбая «Бейсен және болмыс», внимательно прочтет и спросит: «А вы знали Бейсена Куранбека? Вы его видели? Вы с ним общались?»
Новая веха в истории Жезказгана
Государство и бизнес: взаимные ответственность и поддержка
Битва «барсов» в Астане
Революция без насилия
Футбольному клубу в Улытау – быть!
Пусть государство услышит, пусть государство поймет
Скорой помощи нужно помочь
С любовью к людям
Токаев уволил ряд судей
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Масштабную проверку в госорганах проведут по поручению Токаева
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
Ерболат Досаев переназначен акимом Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Нуржан Нуржигитов остался на посту акима Жамбылской области
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
Казахстан принимает участие в Центральноазиатском инвестиционном форуме в Японии
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
Два комитета хотят упразднить в МВД
Тридцать ДТП произошло за день из-за гололеда в Кызылорде
Берік Әбдіғалиұлы переназначен акимом области Ұлытау
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии

Читайте также

Свежий выпуск
45 школ на 93 тысячи ученических мест построили в столице
Свежий выпуск
23,5 тысяч социальных квартир построили в столице
Свежий выпуск
Столичные гребцы вернулись домой с чемпионата Азии с медаля…
Свежий выпуск
Усилить меры профилактики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]