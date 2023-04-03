Более 94 тыс. казахстанских семей вышли из состояния бедности за последний год

Экономика, Общество
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В 2021 году 51,4 тыс. семей вышли из состояния бедности.

Фото: Kazpravda.kz

Благодаря мерам государственной поддержки 94 142 семей, получавших адресную социальную помощь (АСП) в 2021 году, вышли из состояния бедности в 2022 году. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи, пояснили в Минтруда.

АСП предусматривает:

- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума (в среднем 12 160 тенге в месяц на каждого члена семьи);

- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 175 тенге) на каждого ребенка;

- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

За 2022 год численность получателей АСП составила 141,5 тыс. семей (728,7 тыс. человек), на 1 марта т.г. АСП получили 84,7 тыс. семей (444,9 тыс. человек).

В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП по итогам прошлого года отмечается в Туркестанской области – 34,9 тыс. семей или 24,7%, городе Шымкент – 16,5 тыс. семей или 11,7%, Кызылординской области – 12,1 тыс. семей или 8,6%, Алматинской области – 10,7 тыс. семей или 7,5%, Жамбылской области – 9,2 тыс. семей или 6,5%, области Жетысу – 8 тыс. семей или 5,6%.

Наименьшее количество назначений АСП зафиксировано в области Улытау – 654 семьи или 0,5%, Атырауской области – 1,2 тыс. семей или 0,8%, Северо-Казахстанской области – 2 тыс. семей или 1,4%, Акмолинской области – 2,6 тыс. семей или 1,8%.

В структуре получателей АСП подавляющее большинство приходится на долю детей – 64,2% или 468,1 тыс. человек. 16,4% или 119,3 тыс. человек – работающие граждане; 12,5% или 91 тыс. человек – лица, ухаживающие за детьми, пожилыми людьми, лицами с инвалидностью; оставшиеся 6,9% приходятся на другие категории граждан.

В результате предпринимаемых мер, в особенности вовлечения в активные меры содействия занятости, в 2022 году из 141,5 тыс. семей, получивших адресную социальную помощь, 94,1 тыс. семей, успешно воспользовавшихся предоставленной возможностью для нормализации своей жизни, вышли из состояния бедности. В 2021 году из числа 198,4 тыс. семей, получивших АСП, 51,4 тыс. вышли из состояния бедности.

Одной из таких стала семья Акниет Алтынбай из Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, переехавшая из южного региона. Супруги решили заняться животноводством, для этих целей взяли микрокредит.

«У нас четверо несовершеннолетних детей, мы являлись получателями АСП. Пока супруг развивал животноводство я, находясь в декретном отпуске, занялась изготовлением домашней выпечки и кондитерских изделий, принимала заказы на выпечку на семейные торжества и праздники. Позже я устроилась на работу в среднюю школу в качестве социального педагога. В результате моя семья вышла из числа получателей АСП», – рассказала Акниет Алтынбай.

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