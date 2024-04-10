Более 96 тысяч человек спасли с начала паводков в Казахстане

Спасатели оказали помощь почти 31 тыс. детей в разных регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК
Последние данные на ежедневном утреннем брифинге в республиканском информационном штабе озвучил старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл.
По его словам, воздушными судами перевезено 2 823 человека, из них 865 детей. В пунктах временного размещения находятся 7 605 человек, из них 3 474 ребенка. В безопасное место отогнано 82 559 сельскохозяйственных животных.
В пострадавшие регионы доставлено 167 935 кг гуманитарной помощи. Откачано более 8,5 млн кубометров талой воды. Из 2 750 жилых домов и 1 816 дворовых территорий отведена вода.
«В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы 24 295 человек. На данный час подтопленными остаются 3 444 частных жилых дома, 339 дворовых территорий в 5 областях, это Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. На контроле находится 105 размывов автодорог, из них 8 мостов и 97 дорожных полотен. На контроле 69 населенных пунктов без транспортного сообщения», - сказал спикер.