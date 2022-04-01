Национальный банк Казахстана в марте осуществил валютные интервенции на 990,5 млн долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мировые финансовые рынки в марте были подвержены высокой волатильности на фоне продолжающегося обострения геополитической ситуации. Для предупреждения переноса внешних шоков на экономику страны и в целях поддержания баланса на внутреннем валютном рынке в первой половине марта Нацбанк осуществлял валютные интервенции. По итогам месяца их объем составил 990,5 млн долларов, или 29% от общего объема биржевых торгов», – сказано в распространенном Нацбанком сообщении.

Сообщается также, что продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за март составили 890,9 млн долларов. Доля валютных интервенций Национального банка и продаж из Национального фонда составила 55% от общего объема торгов.

При этом отмечается, что Нацбанк не осуществлял операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.