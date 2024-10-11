Более полутонны конопли изъяли у двоих мужчин в Жамбылской области

Задержания
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Венера Баталова
корреспондент

Задержанные арестованы

Фото: polisia.kz

Сотрудники по противодействию наркопреступности МВД задержали двоих мужчин, занимающихся сбором дикорастущих наркосодержащих растений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

«Операция была организована в местах, известных как зоны произрастания данного растения. При задержании подозреваемых на местности было изъято порядка 500 кг заготовленных высушенных кустов каннабиса и 9 кг высушенной марихуаны. Задержанные водворены в изолятор временного содержания», – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

Он отметил, что за 4 месяца проведения операции «Қарасора» органами внутренних дел выявлено 1 315 наркопреступлений, в том числе 599 фактов сбыта, 147 фактов хранения и 249 фактов культивирования. Из незаконного оборота изъято свыше 17 тонн наркотиков.

В Кызылординской, Алматинской, Туркестанской областях, Жетісу и Ұлытау на вертолетах Национальной гвардии проведена воздушная разведка, где выявлено 25 наркопосевов, изъято и уничтожено свыше 15 тысяч кустов конопли общим весом 2,5 тонны. Задержано и водворено в ИВС 11 подозреваемых.

Полиция призывает граждан сообщать о любых подозрительных действиях в своем районе.

#задержание #конопля #марихуана

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