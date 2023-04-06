Более центнера наркотиков было спрятано в гараже в ВКО (видео)

Скриншот с видео пресс-службы ДП ВКО

Более 128 килограммов марихуаны изъяли полицейские в городе Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

29 марта в одном из гаражных кооперативов Усть-Каменогорска сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ВКО задержали 32-летнего мужчину, у которого при себе и в его гараже нашли более 128 килограммов наркотического средства марихуана. 64 тысячи разовых дозы предназначались для продажи в городе.

Начато досудебное расследование по пункту 3 части 3 уголовной статьи «Хранение наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта».

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы до 15 лет.